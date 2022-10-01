Коростелев о недопуске сборной к Кубку мира: «Мне это только в плюс, потому что все мировые лидеры проведут сезон в России»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о задачах на сезон.

– Несмотря на успехи прошлого сезона, вы остались в юниорской сборной. И не было ли обидно?

– Нет, никакой обиды не было. Мне позвонил во время чемпионата России тренер команды, мы с ним, дедушкой и мамой все обсудили и приняли решение, что лучше еще на сезон мне остаться в юниорах. Хотя, если не ошибаюсь, мог перейти во взрослую команду.

– В этом сезоне основа сборной, скорее всего, будет выступать дома. Это отличная возможность для всех посоревноваться с лучшими, что случается крайне редко на стартах в России. Вы над задачами на сезон думали?

– Окончательно еще не утверждено, что мы не будем участвовать в международных стартах. Если так случится, и мы будем соревноваться дома, мне это только в плюс, потому что все мировые лидеры проведут сезон в России. Для меня это возможность узнать больше о своем уровне на их фоне.

– Из-за возможного отсутствия вас и других россиян на международных стартах грустите или думать об этом некогда?

– В этом сезоне хотелось бы попасть на Кубок мира. Но, если предстоит бегать в России, ничего страшного лично для меня не случится. Когда на сборах, если честно, не думаешь об этом. Только, когда какая-то очередная новость на эту тему выходит, обсуждаешь ее в команде, но потом снова погружаешься в тренировочный процесс, становится не до этого, – сказал 18-летний лыжник.