Сергей Устюгов: «Если мы будем бегать только в России, для меня даже плюс. Но я говорю со своей колокольни»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов высказался об отстранении сборной России от международных стартов.

«Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России. Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелев, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны.

Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни.

Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займёт мое место», – сказал Устюгов.

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