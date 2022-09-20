Прокофьева и Шаров победили в кроссе в рамках чемпионата России по лыжероллерам, Шалабода – 2-я, Спицов – 6-й, Ступак – 21-я

На чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени прошли соревнования по кроссу. Победы одержали Анастасия Прокофьева и Сергей Шаров.
Чемпионат России
Тюмень
Женщины
Кросс, 5 км
1. Анастасия Прокофьева – 18.13,9
2. Елизавета Шалабода – 3,9
3. Лидия Горбунова – 6,8
4. Екатерина Смирнова – 30,4
5. Анастасия Игнатьева – 32,0
6. Алина Пеклецова – 39,0
18. Христина Мацокина – 1.14,7...
21. Юлия Ступак – 1.33,2...
23. Анастасия Кулешова – 1.40,3
Мужчины
Кросс, 7,5 км
1. Сергей Шаров – 23.56,2
2. Савелий Коростелев – 27,7
3. Александр Ившин – 27,8
4. Станислав Егоров – 32,5
5. Илья Трегубов – 33,8
6. Денис Спицов – 42,4...
8. Евгений Белов – 1.00,6
8. Иван Якимушкин – 1.00,6...
27. Сергей Ардашев – 2.21,1...
60. Глеб Ретивых – 3.36,0