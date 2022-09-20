Прокофьева и Шаров победили в кроссе в рамках чемпионата России по лыжероллерам, Шалабода – 2-я, Спицов – 6-й, Ступак – 21-я

На чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени прошли соревнования по кроссу. Победы одержали Анастасия Прокофьева и Сергей Шаров.

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Кросс, 5 км

1. – 18.13,9

2. Елизавета Шалабода – 3,9

3. – 6,8

4. Екатерина Смирнова – 30,4

5. Анастасия Игнатьева – 32,0

6. Алина Пеклецова – 39,0

18. – 1.14,7...

21. – 1.33,2...

23. – 1.40,3

Мужчины

Кросс, 7,5 км

1. Сергей Шаров – 23.56,2

2. Савелий Коростелев – 27,7

3. Александр Ившин – 27,8

4. Станислав Егоров – 32,5

5. Илья Трегубов – 33,8

6. Денис Спицов – 42,4...

8. Евгений Белов – 1.00,6

8. Иван Якимушкин – 1.00,6...

27. Сергей Ардашев – 2.21,1...

60. Глеб Ретивых – 3.36,0