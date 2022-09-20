Прокофьева и Шаров победили в кроссе в рамках чемпионата России по лыжероллерам, Шалабода – 2-я, Спицов – 6-й, Ступак – 21-я

Теги Бег результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Евгений Белов Глеб Ретивых Анастасия Кулешова (Седова) Юлия Ступак (Белорукова) Иван Якимушкин Лидия Горбунова (Дуркина) Христина Мацокина Сергей Ардашев Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

На чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени прошли соревнования по кроссу. Победы одержали Анастасия Прокофьева и Сергей Шаров. 

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Кросс, 5 км

1. Анастасия Прокофьева – 18.13,9

2. Елизавета Шалабода – 3,9

3. Лидия Горбунова – 6,8

4. Екатерина Смирнова – 30,4

5. Анастасия Игнатьева – 32,0

6. Алина Пеклецова – 39,0

18. Христина Мацокина – 1.14,7...

21. Юлия Ступак – 1.33,2...

23. Анастасия Кулешова – 1.40,3

Мужчины

Кросс, 7,5 км

1. Сергей Шаров – 23.56,2

2. Савелий Коростелев – 27,7

3. Александр Ившин – 27,8

4. Станислав Егоров – 32,5 

5. Илья Трегубов – 33,8

6. Денис Спицов – 42,4...

8. Евгений Белов – 1.00,6

8. Иван Якимушкин – 1.00,6...

27. Сергей Ардашев – 2.21,1...

60. Глеб Ретивых – 3.36,0

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные