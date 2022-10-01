Юрий Бородавко: «Заявление Баха является провокационным и идет вразрез с политикой нашей страны»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о словах главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Заявление Баха является провокационным и идет вразрез с политикой нашей страны. У каждого спортсмена должна быть своя гражданская позиция, которую он должен выражать.

Не представляю, чтобы кто-то из наших сборных команд смог бы пойти на такой шаг и выступать под нейтральными статусом. Это дело отдельного спортсмена. У каждого есть свое мнение, за которое он в ответе», — сказал Бородавко.