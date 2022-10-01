Александр Карелин: «Бах не должен предлагать нашим атлетам такие Иудины методы»

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОКТомаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

— Думаю, что Бах как представитель Германии знает, что такое раскол в сознаниях. Он не должен предлагать нашим атлетам такие Иудины методы.

— Как думаете, российские спортсмены будут соглашаться с условием Баха?

— Даже не хочу думать об этом, — сказал Карелин.

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