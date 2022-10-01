Роднина о словах Баха: «Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Соглашаться – себя не уважать»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

— Как вы оцените такое условие Баха?

— Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны.

Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение (рекомендация) Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг «вместе» к другим трем. Это «вместе» у него не сработало.

— То есть не нужно соглашаться с предложением Баха?

— Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит, себя не уважать, – сказала Роднина.