Роднина о словах Баха: «Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Соглашаться – себя не уважать»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
— Как вы оцените такое условие Баха?
— Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны.
Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение (рекомендация) Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг «вместе» к другим трем. Это «вместе» у него не сработало.
— То есть не нужно соглашаться с предложением Баха?
— Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит, себя не уважать, – сказала Роднина.