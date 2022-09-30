Степанова о заявлении главы МОК про нейтральный статус: «Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Российских спортсменов могут вернуть в международный спорт, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Но есть условие:
«...Речь идет о возвращении на соревнования спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию...»
Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?
...Здесь я смотрю на фотографию израильской спортсменки Абишаг Семберг, завоевавшей бронзовую медаль на олимпийском турнире по тхэквондо в Токио, которую приветствует ее главнокомандующий, начальник штаба Армии Обороны Израиля генерал Авив Кохави.
Напомните, сколько антиправительственных и антивоенных заявлений пришлось сделать Абишаг, прежде чем ее допустили к международным соревнованиям? Или это как-то «другое дело»?
Для ясности: я абсолютно ничего не имею против Абишаг, которая, по моему мнению, должна быть допущена к соревнованиям без каких-либо ограничений или предварительных условий. То же самое должно относиться и к нам, мистер Бах!» – написала Степанова.