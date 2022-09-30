Степанова о заявлении главы МОК про нейтральный статус: «Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Российских спортсменов могут вернуть в международный спорт, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Но есть условие:

«...Речь идет о возвращении на соревнования спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию...»

Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?

...Здесь я смотрю на фотографию израильской спортсменки Абишаг Семберг, завоевавшей бронзовую медаль на олимпийском турнире по тхэквондо в Токио, которую приветствует ее главнокомандующий, начальник штаба Армии Обороны Израиля генерал Авив Кохави.

Напомните, сколько антиправительственных и антивоенных заявлений пришлось сделать Абишаг, прежде чем ее допустили к международным соревнованиям? Или это как-то «другое дело»?

Для ясности: я абсолютно ничего не имею против Абишаг, которая, по моему мнению, должна быть допущена к соревнованиям без каких-либо ограничений или предварительных условий. То же самое должно относиться и к нам, мистер Бах!» – написала Степанова.