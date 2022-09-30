FIS: «22 октября запланировано обсуждение комплексного вопроса, который затронет всех причастных к России и Беларуси лиц, а не только вопрос участия спортсменов»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ( ) 22 октября обсудит вопрос допуска спортсменов России и Беларуси, а также призывы не допускать представителей этих стран к заседаниям руководящих органов.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в FIS.

«Когда 22 октября на совете FIS состоится запланированное обсуждение текущего участия Беларуси и России, ожидается, что это будет комплексный вопрос, который затронет всех причастных к России и Беларуси лиц, а не только вопрос участия спортсменов», – заявили в международной федерации.