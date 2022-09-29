Финская лыжная ассоциация предложит ограничить участие представителей России в заседаниях руководящих органов FIS

Финская лыжная ассоциация не планирует бойкотировать заседания комитетов Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), однако выступает против участия в них россиян и белорусов.

Ранее из-за присутствия представителей России и Беларуси от участия в мероприятии отказалась норвежская делегация.

Также Финская лыжная ассоциация предложит рассмотреть вариант с ограничением участия представителей России и Беларуси в заседаниях руководящих органов FIS.

Заседания комитетов FIS проходят в швейцарском Цюрихе с 28 по 30 сентября.