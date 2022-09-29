Лыжник сборной России Тимашов и начальник команды Борисов получили повестки в военкомат («Матч ТВ»)

Лыжник сборной России и начальник команды получили повестки в военкомат.

Как сообщает «Матч ТВ», повестки получили Антон Тимашов и Роман Борисов.

Тимашову 26 лет. На молодежном чемпионате мира-2019 он занимал четвертое место в масс-старте, а перед началом сезона-2022/23 вошел в состав основной сборной России – он тренируется в группе Олега Перевозчикова и Данила Акимова.

Борисову 42 года, в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) он взаимодействует с ФГБУ ЦСП и Министерством спорта по вопросам учебно-тренировочных сборов команды основного состава.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки