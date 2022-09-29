Вероника Степанова: «Спортсмен – участник шоу. Можно его любить, можно хейтить, главное – канал не переключайте»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова рассказала, как спортсменам привлечь новых зрителей.

«Спортсмен – участник шоу, мы должны конкурировать не только и не столько между собой, но и с другими видами спорта за внимание телевидения, спонсоров и, в первую очередь, за внимание аудитории…

Можно атлета любить, можно хейтить, главное – канал не переключайте!» – сказала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места