Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о предложении президента РФ Владимира Путина создать спортивные ассоциации при ШОС.

«Реальность состоит в том, что международный спорт оказался в руках небольшой группы людей, которых принципы не особо интересуют. Зато следовать политическому моменту — самое важное в деятельности. Причем политическому моменту исключительно в понимании отдельных групп влияния на Западе. Поменяется момент — они переобуются. А пока имеем то, что имеем.

Похоже, что от атлетов и даже спортивных функционеров мало что зависит. Будут ждать отмашки от своих политиков. В такой ситуации я начинаю думать: а оно нам надо? Точно-точно надо?

Президент Путин предложил на днях создать спортивные ассоциации при ШОС — Шанхайской организации сотрудничества. Такие ассоциации могли бы решить главный вопрос — оторвать спорт от мнения западных политиков, вернуть его в нормальное, нейтральное состояние.

Но просто не будет. В зимних видах спорта почти все ведущие сборные — европейские либо северо-американские. Соревноваться с нами не пустят. Значит, надо развивать соревнования частных команд — как в КХЛ или НХЛ.

Да, лыжные гонки не хоккей, но у нас и бюджеты совсем иные. Мне еще летом один довольно известный европейский лыжник написал: сделайте уже коммерческие соревнования, сделайте серию гонок так, чтобы призы покрывали расходы в несколько раз — мы к вам приедем, что нам терять?

Действительно, большинство лыжных федераций той же Европы без гроша в кармане. Удержать спортсмена от участия в наших соревнованиях им будет крайне сложно.

Наивности и завышенных ожиданий относительно наступающего международного сезона у меня нет да и не было. Зато у меня в 21 год есть время тренироваться, экспериментировать и учиться побеждать.

В честной борьбе с соперницами на лыжне, а не с кучкой западных политиков, которые думают, что контролируют весь международный спорт», – написала Степанова.