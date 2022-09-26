Клэбо о допуске россиян на Кубок мира: «Придерживаюсь того же мнения, что и с самого начала. Решение примет FIS, а потом я буду исходить из него»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался о возможном допуске сборной России к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что «зарождается идея открыть двери для России и Беларуси» на Кубок мира.

«Понятно, что в игре задействовано много сил и мнений тоже много, и всем, безусловно, должно быть позволено их высказать. Я думаю, сейчас мы подождем и посмотрим, что решит FIS.

Прямо сейчас сложно занять определенную позицию. Я раньше четко высказывался по этому поводу и до сих пор придерживаюсь того же мнения, что и с самого начала.

Решение примет FIS, а потом я буду исходить из него», – сказал Клэбо.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

Генсекретарь Международной федерации лыж: «Зарождается идея открыть двери для России и Беларуси – речь о Кубке мира»