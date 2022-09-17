Глеб Ретивых: «Если бы лыжное сообщество являлось сильным, все давно бы сказали: мы будем соревноваться с Россией»

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Франции Глеб Ретивых Йоханнес Клэбо Лыжи

Лыжник Глеб Ретивых высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Я только видел какие‑то новости, что сначала Клэбо резко высказался про нас, потом, что нужно вернуть россиян. При этом я не читал сами высказывания… Однако здорово, если реально так сказал.

Смотрите, не было на последних этапах Кубка мира норвежских спортсменов и российских. В итоге доминировали французы…Это показатель того, что самим норвежцам будет неинтересно участвовать. А остальным вообще станет пофиг. Это действительно так!

Если не будет нас, то для них же совсем другая конкуренция. Они переживать за результат не будут, а никто другой эту конкуренцию поднимать не собирается. Если бы лыжное сообщество являлось сильным, то все давно бы сказали: мы будем соревноваться с Россией, хотим видеть эту сильную страну на стартах.

Так что, если Клэбо так сказал, то все прекрасно понимает. Он тоже хочет соревноваться с сильными, иначе интерес пропадает», – заявил Ретивых.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные