Глеб Ретивых: «Если бы лыжное сообщество являлось сильным, все давно бы сказали: мы будем соревноваться с Россией»

Лыжник Глеб Ретивых высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Я только видел какие‑то новости, что сначала Клэбо резко высказался про нас, потом, что нужно вернуть россиян. При этом я не читал сами высказывания… Однако здорово, если реально так сказал.

Смотрите, не было на последних этапах Кубка мира норвежских спортсменов и российских. В итоге доминировали французы…Это показатель того, что самим норвежцам будет неинтересно участвовать. А остальным вообще станет пофиг. Это действительно так!

Если не будет нас, то для них же совсем другая конкуренция. Они переживать за результат не будут, а никто другой эту конкуренцию поднимать не собирается. Если бы лыжное сообщество являлось сильным, то все давно бы сказали: мы будем соревноваться с Россией, хотим видеть эту сильную страну на стартах.

Так что, если Клэбо так сказал, то все прекрасно понимает. Он тоже хочет соревноваться с сильными, иначе интерес пропадает», – заявил Ретивых.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!