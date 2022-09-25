Фрида Карлссон: «То, как построена подготовка в сборной Швеции, выглядит слегка несовременно. Мне кажется, мое мнение было услышано»

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о решении готовиться к сезону вне сборной.

– Как ты опишешь рабочие процессы в сборной?

– То, что мы имеем сейчас, выглядит слегка несовременно, если можно так сказать.

– Что именно ты имеешь в виду?

– Пожалуй, прежде всего то, как построена подготовка. Сейчас почти все ресурсы вкладываются в одну неделю в месяц, когда проводится сбор, но это лишь 25% времени. И иногда мы ездим на сборы в места, которые не дают мне ничего сверх того, что у меня есть во время тренировок дома.

– Как бы ты хотела, чтобы это выглядело?

– Чтобы все ресурсы распределялись таким образом, чтобы ими можно было пользоваться каждый день. Чтобы прослеживалась непрерывность, красная нить, а не так, что все внимание сосредотачивается на одной неделе, после который мы не видим друг друга и не общаемся по три недели.

Я хочу быть в сборной, это моя мечта. Но условия там должны быть достаточно хороши, чтобы я считала, что действительно получаю от нее все необходимое.

– Твое мнение было услышано?

– Да, мне по-прежнему так кажется. И они, и я хотим двигаться вперед. И если лучшим выбором для меня будет находиться в сборной, я там буду, – рассказала Карлссон.

Майя Далквист: «Все время было ощущение кома в животе. Хотелось чувствовать, что лучшим выходом было остаться в сборной, но, думаю, моя команда дома сделает меня лучше»