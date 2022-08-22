Ханна Оберг о том, что лыжницы Карлссон, Далквист и Сван тренируются индивидуально: «В биатлоне важно проводить ежедневные спарринги, особенно на стрельбище»

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Шведские биатлонистки Ханна Оберг, Эльвира Оберг и Стина Нильссон высказались о преимуществах командной работы над индивидуальной подготовкой.

Ранее шведские лыжницы Фрида Карлссон, Майя Далквист и Линн Сван приняли решение готовиться к сезону вне национальной команды.

«Думаю, мы нашли очень хорошую концепцию, когда мы проводим высокоинтенсивные тренировки вместе. Мы много тренируемся вместе.

В биатлоне, на мой взгляд, очень важно проводить ежедневные спарринги, особенно на стрельбище», – сказала Ханна.

«Я могу поддерживать совершенно другой уровень благодаря спаррингам, которые провожу здесь, в Эстерсунде. Мы можем постоянно поддерживать друг друга, и я думаю, что именно по этой причине команда стала такой сильной.

Когда приходишь сюда октябрьским утром, а на улице дождь и восемь градусов тепла, приятно чувствовать себя частью группы и помогать друг другу поддерживать боевой дух», – добавила Эльвира.

«Я думаю, что система, которая есть у нас сейчас, абсолютно фантастическая. Этого легче достичь в биатлоне, потому что стрельбище является естественным центром, вокруг которого можно собраться.

В лыжных гонках все несколько иначе, поэтому собрать всех таким же образом может быть сложнее. Но я точно вижу преимущества нашей системы», – отметила Нильссон.

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