Шведская лыжница Фрида Карлссон будет тренироваться с командой Германии на сборе в Турсбю

Шведская лыжница Фрида Карлссон будет тренироваться вместе с командой Германии на сборе в шведском Турсбю.

Ранее Карлссон решила готовиться к сезону по самостоятельной программе. Ее личным тренером является Пер Нильссон, который также работает в женской сборной Германии.

«Новая ситуация, в которой оказалась Фрида, интересна во многих отношениях. У нее очень большой потенциал, поэтому на тренировках, вероятно, мы будем больше получать от Фриды, нежели она от нас.

Хотя у [Катарины] Хенниг и [Виктории] Карл (олимпийских чемпионок Пекина-2022 в командном спринте – Sports.ru) есть свои сильные стороны, и можно было бы кое-чему научиться друг у друга», – заявил Нильссон.

Карлссон – чемпионка мира 2019 года в эстафете. На Олимпиаде-2022 в Пекине она взяла бронзу в этой же дисциплине.