Майя Далквист: «Все время было ощущение кома в животе. Хотелось чувствовать, что лучшим выходом было остаться в сборной, но, думаю, моя команда дома сделает меня лучше»

Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Майя Далквист опровергли информацию о том, что их решение тренироваться вне сборной было принято из-за финансовых разногласий с федерацией.

Карлссон: Причина в том, что я пытаюсь оптимизировать свою подготовку и вижу, что для меня важна непрерывность в работе с моей командой дома и следование этой красной нити, не отпуская ее для поездки на сбор. Я получаю очень много от того, что у меня достаточно времени дома с теми, с кем я предпочитаю работать.

Дело не в самом контракте (с Федерацией лыжных видов спорта Швеции). Мы были готовы к компромиссам, нам не нужна компенсация, если мы получим больше дней дома и пропустим сбор. Речь не о деньгах, но мы немного разочарованы.

– То есть дело не в коммерческих моментах, а просто в сборах?

Карлссон: Да. Это касается оптимизации и проведения большего числа дней дома, чтобы придерживаться линии подготовки, созданной с моей командой. Речь вообще не о деньгах. Мы готовы полностью отказаться от компенсаций, чтобы получить больше дней дома. Но этого компромисса добиться не удалось.

– Какие ощущения из-за этого?

Карлссон: В идеале мне бы хотелось, чтобы с этим можно было бы разобраться. Решение об уходе было нелегким, но в то же время я должна работать для того, чтобы бежать как можно быстрее. Я чувствую, что это оптимальный для меня путь, чтобы бежать как можно быстрее в комбинезоне сборной Швеции будущей зимой.

Далквист: Было очень тяжело. У меня все время было ощущение кома в животе. Мне бы хотелось чувствовать, что наилучшим выходом было бы остаться в сборной. Но, как уже говорилось, я думаю, что моя команда дома сделает меня лучше как лыжницу. Это было верное, но непростое решение.

– Что было самым тяжелым?

Далквист: Не хочется никого ранить, делая то, что считаешь наилучшим для себя. В конце концов, ты не знаешь, какой выбор будет самым лучшим, и просто полагаешься на интуицию. Я надеюсь, что со стороны федерации нет каких-то обид на меня, а со своей стороны я гарантирую, что их нет. В то же время, основная сборная была моей мечтой с детства, я считала, что быть там лучше всего, и понятно, что решение далось нелегко. Проще всего было бы остаться, но мне 28, и я хочу делать то, что считаю оптимальным для себя.

– Что может потребоваться для возвращения?

Далквист: Не стану говорить, что я не хотела бы быть в команде на следующий год, но все зависит от того, как будет спланирована подготовка и каковы мои ощущения после сезона. Решение кажется правильным прямо сейчас.

– Что будет со спаррингом, раз не будет сборов?

Карлссон: Я живу в Эстерсунде, и здесь живут многие члены сборной. Я буду тренироваться с ними по возможности (лыжница также отметила, что решение готовиться отдельно не связано с недовольством тренерами сборной – Sports.ru).

– У вас будут общие с Майей сборы?

Карлссон: Мы пока еще это не планировали. Решение было принято не по этой причине. Но если будет возможность извлечь пользу из совместных тренировок, наверное, мы это сделаем.