Вяльбе о допуске россиян к международным стартам: «Сложно сказать, что будет. Зависит от того, какое будет настроение у МОК»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата страны, рассказала о календаре российских соревнований на зимний сезон, а также оценила возможность возвращения россиян на международные старты.

«Наверное, самый большой сюрприз у ребят преподнес Савелий Коростелев, а у девушек достаточно неожиданно очень стабильно и хорошо выступила Анастасия Прокофьева (Рыгалина). Она выиграла классику и кросс – это очень круто.

Я всегда боюсь новых фамилий, когда они вырастают из ниоткуда. Жаль, что в соревнованиях не смогли принять участие спортсмены группы Юрия Бородавко, которые болели коронавирусом. Тем не менее все прошло очень хорошо.

Календарь соревнований мы составили достаточно давно, все находится в министерстве спорта. Как и у других федераций, у нас прибавились этапы Кубка России – их стало больше.

Если мы не будем допущены до чемпионата мира, то у нас есть Кубок Содружества, который пройдет по той же схеме, в те же дни.

Одни говорят, что вроде бы есть какое‑то послабление, вроде как уже и Международный олимпийский комитет (МОК) немножко по‑другому смотрит... Но в то же время Международный союз биатлонистов (IBU) и хоккей принимают решения по отстранению.

Достаточно сложно сказать, что будет. Думаю, зависит от того, какое будет настроение у МОК. Спортсмены из неолимпийских видов спорта выступают, и никаких проблем нет», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». 

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