Дмитрий Васильев: «Без россиян лыжные гонки – жалкое зрелище. Вид спорта просто может деградировать»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном допуске российских лыжников к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Думаю, в случае с лыжниками там все вообще печально. У них кроме норвежцев и выступать-то особо и некому.

Российские лыжники составляют серьезную конкуренцию норвежцам, поэтому их и хотят вернуть. Если убрать основного конкурента, то старты вообще можно не проводить.

Интерес к лыжам без россиян упадет, а если так, то не будет показов, спонсоров и так далее. Вид спорта просто может деградировать. Без россиян лыжные гонки – жалкое зрелище», – сказал Васильев.

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