Анфиса Резцова о словах генсекретаря FIS про допуск российских лыжников: «То хотят возвращать, то нет. Эти заявления – фигня какая-то»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы российских лыжников вернуться на международные старты.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о допуске сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Мутно все это. То хотят возвращать, то нет... Да, конечно, мы хотим, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену. Но уже как-то не верится. А эти заявления... фигня какая-то», – сказала Резцова.

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