Юрий Бородавко: «Все наши лыжники являются патриотами, а страна для них сделала очень многое. Не слышал, чтобы кто-то даже задумывался о переходе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался и смене гражданства российскими спортсменами.

— Любой спортсмен вправе вершить свою судьбу самостоятельно. В 1990-х и 2000-х годах у нас многие меняли гражданство, если не попадали в состав сборной. Уезжали из России выступать и за Беларусь, и за Украину. В разные страны. Перед этими атлетами стояла стена из талантливых и сильных спортсменов, из-за чего никак не получалось пробиться на ОИ.

— Но сейчас причина не только может быть во внутренней конкуренции.

— Это так. Но тут всегда возникает вопрос, куда уходить? Можно внимательно посмотреть, что по всей Европе идет бойкот не только спортсменов и функционеров с российским паспортом, но и тех, у кого просто есть русские корни. Все российское пытаются заблокировать, хотя и это и не так просто.

При этом все наши лыжники являются патриотами, а страна для них сделала очень многое. Даже не слышал не то что о каких-то предложениях спортсменам, но и чтобы кто-то даже задумывался об этом. Никаких намеков, разговоров.

В лыжных гонках это непросто, так как смена страны подразумевает смену команды и методики подготовки, а это не всегда может приводить к серьезным результатам. Все же у нас сборная России — хороший бренд на мировой арене. Мы зарекомендовали себя в лыжных гонках очень высоко. Тренироваться в национальной команде — уже большой успех.

— Можно ли тогда сказать, что лыжи в каком-то плане чуть больше застрахованы от оттока кадров, чем другие виды?

— Мы не застрахованы. Однако здесь высококлассно работает целая команда: тренеры, массажисты, врачи… Отлажено все, что приносит результат. В сборной большой тренерский штаб, позволяющий спортсменам демонстрировать высокий уровень, – сказал Бородавко.