Словенец Урош Пониквар возглавит комитет FIS по лыжным гонкам.

Ранее должность занимал норвежец Вегард Ульванг, который ушел в отставку в мае этого года. Его место заняла Гури Кноттен – ожидалось, что она и будет претендовать на пост, однако Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил кандидатуру словенца.

«Все национальные федерации предлагают своих кандидатов в комитет по лыжным гонкам и на пост председателя в частности.

Пониквар был утвержден в качестве преемника Ульванга этим летом. Решение об этом принял новый состав Совета FIS, избранный на дискуссионном конгрессе в мае», – сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньерей.