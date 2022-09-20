Словенец Урош Пониквар возглавит комитет FIS по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки FIS Вегард Ульванг Пьер Миньерей Гури Кноттен Урош Пониквар Лыжи

Словенец Урош Пониквар возглавит комитет FIS по лыжным гонкам.

Ранее должность занимал норвежец Вегард Ульванг, который ушел в отставку в мае этого года. Его место заняла Гури Кноттен – ожидалось, что она и будет претендовать на пост, однако Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил кандидатуру словенца.

«Все национальные федерации предлагают своих кандидатов в комитет по лыжным гонкам и на пост председателя в частности.

Пониквар был утвержден в качестве преемника Ульванга этим летом. Решение об этом принял новый состав Совета FIS, избранный на дискуссионном конгрессе в мае», – сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньерей.

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