Рейс-директор FIS о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Стандартизация, предсказуемость, простота и гибкость станут большим плюсом для лыжных гонок»

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей назвал плюсы уравнивания дистанций у мужчин и женщин.

«Понятно, что спортсмены или тренеры оказывают некоторое сопротивление, потому что это решение может нарушить их рутину, привычки, заставить адаптировать тренировочные планы и разрабатывать новые стратегии. Но я убежден, что это будет воспринято – или, может быть, уже воспринято – как очень логичное и значимое решение.

С глобальной точки зрения у меня есть ощущение, что это решение очень хорошо воспринимается большинством людей, которые непосредственно или лично не связаны с лыжными гонками. И если посмотреть на вещи в перспективе, то тот факт, что решение так много обсуждалось и было названо историческим, показывает, что этот шаг давно назрел.

Дистанции и форматы, утвержденные на предстоящий сезон, дают возможность повысить потенциал лыжных гонок с помощью стандартной программы почти каждые выходные, которая включает в себя спринт, «разделку» на 10 км и масс-старт на 20 км или эстафету. Все эти форматы обеспечат хорошую платформу для развлекательной программы: не слишком длинные, не слишком короткие, с большой скоростью и экшном.

Я твердо верю, что именно это любят смотреть наши зрители – особенно следующее поколение. В то же время это не портит природу лыжных гонок как вида спорта.

Звучит, может быть, парадоксально, но я думаю, что стандартная программа также даст возможность внести больше разнообразия в наш график соревнований. Мы сможем включать более длинные гонки, чем раньше, когда у нас были в основном спринты и 10 км для женщин и 15 км для мужчин. Учитывая, что спринт, 10 км и 20 км являются основной стандартной программой, у всех спортсменов будут хорошие возможности, и это создаст еще больше мостов между спринтерами и дистанционщиками.

Я не вижу никаких серьезных проблем. В течение первого года нам, конечно, придется вносить некоторые коррективы в расписание, но в долгосрочной перспективе я уверен, что это облегчит задачу командам, организаторам, телевидению и, конечно же, зрителям. Стандартизация, предсказуемость, простота и гибкость, безусловно, станут большим плюсом для нашей дисциплины в будущем», – сказал Миньерей.

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