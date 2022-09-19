Рейс-директор FIS: «Мое личное мнение таково, что построенная на частных командах система на Кубке мира не поможет развитию спорта»

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта ( ) Пьер Миньерей высказался против введения клубной системы на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Все можно обсудить и протестировать, но мое личное мнение таково, что построенная на частных командах система на Кубке мира не поможет развитию спорта и решению проблем, которые встают перед лыжными гонками и другими дисциплинами», – рассказал Миньерей.

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