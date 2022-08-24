FIS рассматривает возможность создания общего сервиса на этапах Кубка мира по лыжным гонкам

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов ( ) Пьер Миньерей заявил, что организация рассматривает возможность создания общего сервиса на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

По его словам, многие европейские лыжные федерации испытывают экономические проблемы.

«Это критично для таких страны, как Швейцария, Франция, Италия, других европейских федераций, но они борются. Если мы не сократим расходы и не вложим деньги в молодежь, будет все меньше и меньше стран, которые смогут конкурировать на высоком уровне.

Положение дел в Великобритании вызывает большие опасения, ведь они были на подъеме. Некоторые страны, такие как Норвегия, могут помочь», – сказал Пьер Миньерей.

Гури Кноттен, которая с 1 сентября займет должность директора по северным дисциплинам и биатлону в Швейцарской лыжной ассоциации, также выступила с предложением.

«Странам с меньшими ресурсами приходится тратить большую часть бюджета на смазки и оборудование. Это выходит за рамки их возможностей, на эти средства они могли вести работу по развитию спортсменов.

Возможно, следует протестировать общий сервис для всех?» – заявила Кноттен.