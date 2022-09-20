Вероника Степанова: «Есть тема» еще как смотрят – иначе зачем бы я там появлялась? В проигрышных проектах я стараюсь не участвовать»

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о передаче «Есть тема» на «Матч ТВ».

«Программу «Есть тема» на в массах обсуждают с негативной коннотацией, называют «фрик-шоу…»

Это утверждение (или это все-таки вопрос? ) корреспондент «Чемпионата» раза три повторяет в сегодняшнем интервью с генпродюсером «Матч ТВ».

О каких «массах» речь? О комментариях под разного рода статьями на сайтах и соцсетях? Мне давно такой feedback не интересен, с тех пор, как стало ясно, что комментарии – это примерно 0,1% от прочитавших пост или статью , причем дискуссию между собой ведут человек 10-15, это в лучшем случае, все время одних и тех же. Так кто здесь фрик и как это отражает «мнение масс»?

А «Есть тема» смотрят, еще как смотрят – иначе зачем бы я там появлялась? В проигрышных проектах я стараюсь не участвовать», – написала Степанова.