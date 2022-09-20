Юрий Бородавко: «Ездим в Терскол от безысходности. Нет необходимых баз в горах, где можно было бы полноценно тренироваться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о проблемах проведения сборов в Терсколе.

— Место-то достаточно интересное. Много лет туда ездили, выступали. Но на сегодняшний день тренировочные условия там являются неприемлемыми для лыжников.

Тренироваться приходится на дороге, много легковых машин, туристов. Плюс наверху начали строить большой комплекс, из-за чего прибавилось и количество грузовых автомобилей. Они часто тормозят и ведут за собой вереницу других машин, которые не могут их обогнать. Все это негативно сказывается.

Многие водители сигналят нам. Были даже определенные инциденты между водителями и спортсменами. Хотелось бы избегать подобного и уже иметь свою базу, где мы бы могли спокойно проводить занятия.

— Были ли ситуации, когда лыжники могли под машину попасть?

— Подрезали. На тонкой грани все, на самом деле. Мое мнение, когда водитель вежливый, то неприятных случаев не происходит. Однако горячие горные жители иногда весьма эмоционально реагировали. Приходилось тоже достаточно жестко общаться.

Так что ездим в Терскол от безысходности. Нет необходимых баз в горах, где можно было бы полноценно тренироваться.

— Как мы понимаем, сейчас идет поиск такого места. Как успехи?

— Да, нам предлагают разные варианты. В этом году тренеры еще планируют поехать посмотреть, а кто-то и уже видел базу в Чечне. Вполне возможно, что уже в следующем году будем использовать ее, – сказал Бородавко.