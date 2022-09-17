Норвегия начала применять метод тестирования пятен сухой крови для допинг-проб. Он использовался на Олимпиаде-2022 в Пекине

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) начало вести допинг-проверки с использованием метода тестирования пятен сухой крови.

В марте норвежская антидопинговая лаборатория получила аккредитацию для подобных анализов. Этой осенью ADNO собрало у спортсменов в общей сложности 20 проб по новой методике.

Тестирование пятен сухой крови уже применялось на Олимпиаде-2022 в Пекине. Во время теста биоматериал помещается на специальную бумагу и высушивается, а сам метод отличается легкостью хранения и транспортировки проб. Также он предоставляет новые возможности для выявления запрещенных веществ.

«У метода с пятнами сухой крови есть много преимуществ. Собирать образцы очень легко – быстро и с минимальным вмешательством.

Это означает, что мы можем отбирать больше людей для допинг-контроля. Это потрясающе и в отдельных случаях дает огромное преимущество.

Несколько стран начали проводить такое тестирование. Норвегия в числе первых. Это будет становиться все более распространенной практикой», – сказал глава исследовательского отдела ADNO Фредрик Лауритцен.

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