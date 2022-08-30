WADA о проблемах с допинг-тестированием в Норвегии: «Мы попросили их решить вопрос незамедлительно. WADA проследит за ситуацией»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что на решение проблемы в отношении Антидопингового агентства Норвегии.

Сообщалось, что норвежская организация может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за проблем с законодательством страны: сейчас в Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-тестирование без согласия родителей.

«После того, как WADA стало известно об этой ситуации, мы запросили разъяснения от Антидопингового агентства Норвегии. Также мы попросили их решить этот вопрос незамедлительно.

WADA проследит за ситуацией, чтобы удостовериться, что решение будет найдено» – заявил глава отдела WADA по связям с общественностью Джеймс Фицджеральд.

1 сентября НОК Норвегии, а также антидопинговое агентство и министерство культуры страны проведут встречу, посвященную проблеме допинг-тестирования.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады