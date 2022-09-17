Александр Панжинский: «Общение с иностранцами остается, нет повального геноцида российских лыжников. Потепление в обстановке есть»

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский поделился мнением об отношении к российским спортсменам после начала спецоперации России на Украине.

– Среди иностранных лыжников не было такой реакции, как отписка в соцсетях от россиян? Какой-то холодок или заявление: «Мы с вами больше не общаемся»?

– Знаете, общение между нами остается. Адекватные люди есть в любой стране. Есть и те, кто не умеет критически мыслить. Или радикально настроенные люди – они встречаются и в России, к сожалению.

Я бы не мыслил стереотипами: например, что все американцы плохие. У меня много знакомых в Европе, которые поддерживают нас, ждут. Пишут: «Когда вы уже приедете к нам? Мы хотим с вами общаться, вместе соревноваться».

Мы знакомы много лет. Они меня знают прежде всего как человека. И понимают, что я мирно настроен. Я – спортсмен, который борется на лыжне. Почему меня не уважать? Почему в один день надо от меня отвернуться?

Нет-нет, наши отношения продолжаются. Нет повального геноцида российских лыжников. Но и среди топовых спортсменов есть люди, которые негативно настроены. Да, они есть. Но, к счастью, адекватных людей больше.

– Вы видите какое-то потепление в международной обстановке? Софья Великая уже приглашается на конференц-колл с Томасом Бахом, а глава Олимпийского комитета США заявляет, что в будущем не представляет себе соревнований без российских спортсменов.

– Мне трудно сказать, я все-таки вне политики. А если о лыжах, то думаю, потепление есть.

Многие спортсмены, которые вначале даже были шокированы этой ситуацией – ровно как и мы, теперь понимают, что не все так однозначно, как показывают у них в СМИ. Люди начинают задумываться о том, все ли так однобоко и почему все россияне в одну секунду вдруг стали плохими.

Думаю, что политика меняется, шок уходит. Иностранцы начинают разумнее мыслить, понимая, что без России и российских спортсменов будет только хуже и тяжелее. Полагаю, они лояльно настроены и сами ждут, когда все это закончится и когда россиян допустят до соревнований, – сказал Панжинский.