Максим Вылегжанин: «Хочется, чтобы вопрос с отстранением россиян разрешился. Но если быть реалистами, мы понимаем: многие страны против»

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 Чемпион мира по лыжным гонкам 2015 года Максим Вылегжанин высказался об отстранении сборной России.

«Хочется, чтобы спорт всегда оставался вне политики, а вопрос с отстранением отечественных спортсменов разрешился. И это касается не только представителей зимних видов, но и летних.

Остается надеяться и верить в лучшее. Но если быть реалистами, то мы понимаем: многие страны выступают против этого.

Если говорить о лыжных видах, FIS (Международная федерация лыжного спорта – Sports.ru) изначально разрешил россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Но представители других сборных высказались негативно. Пошли письма в федерацию, и ей пришлось уступить», – сказал Вылегжанин.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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