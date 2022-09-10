Иверсен об отсутствии России на Кубке мира: «Это неприятно для них и потеря для нас, но так и должно быть»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением об отстранении российских спортсменов.

– Россия – вторая по силе нация в лыжных гонках, и у них есть лучший лыжник последних лет. Понятное дело, досадно, что сильнейший соперник и вторая за нами нация отсутствуют.

С отстранением России все просто. Это неприятно для российских спортсменов и потеря для нас, но так и должно быть, пока идет спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). Такую позицию легко отстаивать.

– Что ты думаешь о том, что россиянам позволяют выступать в других видах спорта, включая теннис, гольф, дзюдо и велоспорт?

– Плохо, что эти виды спорта не заняли четкую позицию. Весь спорт должен быть един, и многие виды свой выбор сделали, – сказал Иверсен.

Иверсен о допуске российских лыжников: «При нынешнем положении я этого не хочу. Но в их отсутствии нет ничего хорошего»

«То, что говорят русские, – в одно ухо влетает, из другого вылетает. Не воспринимаю это серьезно». Иверсен о критике норвежской антидопинговой системы