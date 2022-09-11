Губерниев о показе лыжных гонок: «Бег за медали без призовых россияне по телеку не увидят. ФЛГР сбагрила права на зимние старты сторонней организации»

заявил, что зимние внутрироссийские старты по лыжным гонкам не будут показаны по телевидению.

Ранее комментатор сообщил, что трансляций летнего чемпионата России не будет, так как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не заинтересована в показе соревнований.

«И еще одно сообщение для любителей лыжных гонок! Права на зимние старты внутри России ФЛГР сбагрила сторонней организации!

И бег за медали без призовых россияне по телеку не увидят!» – написал Губерниев.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход