Эмиль Иверсен: «Для лыжных гонок очень неприятно, что Большунов и другие россияне не будут стартовать. Но мы не можем забыть то, что произошло»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Политика Эмиль Иверсен Александр Большунов Лыжи

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине. 

«Если говорить только о спортивном аспекте, то для продукта «лыжные гонки» очень неприятно, что Александр Большунов и другие россияне не будут стоять на линии старта. Это ведь Россия и Норвегия задавали тон в мужских лыжах последние годы.

Так что, возможно, зимой будет немного скучно. Кубок мира превратится в чемпионат Норвегии! Что мы могли бы сделать – так это пригласить к нам сюда Ииво Нисканена и Вильяма Поромаа, и все сильнейшие были бы в сборе.

Никто не знает, что будет дальше, и мы ведь не можем забыть то, что произошло. Мне кажется, пройдет много времени, пока мы увидим россиян на стартах», – сказал Иверсен. 

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