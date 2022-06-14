Эмиль Иверсен: «Для лыжных гонок очень неприятно, что Большунов и другие россияне не будут стартовать. Но мы не можем забыть то, что произошло»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Если говорить только о спортивном аспекте, то для продукта «лыжные гонки» очень неприятно, что и другие россияне не будут стоять на линии старта. Это ведь Россия и Норвегия задавали тон в мужских лыжах последние годы.

Так что, возможно, зимой будет немного скучно. Кубок мира превратится в чемпионат Норвегии! Что мы могли бы сделать – так это пригласить к нам сюда Ииво Нисканена и Вильяма Поромаа, и все сильнейшие были бы в сборе.

Никто не знает, что будет дальше, и мы ведь не можем забыть то, что произошло. Мне кажется, пройдет много времени, пока мы увидим россиян на стартах», – сказал Иверсен.

Степанова о том, зачем отвечает иностранным лыжникам: «У некоторых коллег на Западе развит комплекс превосходства. Хочется их уверенность немного поколебать»