Вероника Степанова о тренировках норвежцев с фото Большунова: «Это можно воспринимать как завуалированную просьбу вернуть его и россиян на международную арену»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что норвежские лыжники используют портрет Александра Большунова для мотивации во время тренировок.

«Надо отдать должное норвежцам, там лыжники – настоящие звезды, говорят с первых полос газет и в ТВ. В других стран после сезона лыжники пропадают с радаров. Большунов там, возможно, большая звезда, чем в России.

Если будет так, что Александр не сможет выступать на Кубке мира в следующем сезоне, то аудитория упадет. Его портрет можно воспринимать как завуалированную просьбу вернуть его и россиян на международную арену», – сказала Степанова

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»