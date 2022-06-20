Вероника Степанова о тренировках норвежцев с фото Большунова: «Это можно воспринимать как завуалированную просьбу вернуть его и россиян на международную арену»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что норвежские лыжники используют портрет Александра Большунова для мотивации во время тренировок.

«Надо отдать должное норвежцам, там лыжники – настоящие звезды, говорят с первых полос газет и в ТВ. В других стран после сезона лыжники пропадают с радаров. Большунов там, возможно, большая звезда, чем в России.

Если будет так, что Александр не сможет выступать на Кубке мира в следующем сезоне, то аудитория упадет. Его портрет можно воспринимать как завуалированную просьбу вернуть его и россиян на международную арену», – сказала Степанова

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»

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