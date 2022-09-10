«То, что говорят русские, – в одно ухо влетает, из другого вылетает. Не воспринимаю это серьезно». Иверсен о критике норвежской антидопинговой системы

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о проблемах с допинг-тестированием в своей стране.

Сообщалось, что антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия кодексу WADA из-за законодательства страны. Норвежские спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-проверку без согласия родителей, вследствие чего за последние два года никто из данных атлетов не тестировался без предупреждения о визите антидопинговой службы.

«Меня это слегка удивило. Надеюсь, что это можно решить и что это не станет реальным поводом для отмены каких-либо крупных соревнований. Было бы неприятно», – сказал Иверсен.

Лыжник также заявил, что в этой ситуации не относится всерьез к критике со стороны России.

«На мой взгляд, то, что говорят русские, – в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Так что я не воспринимаю это слишком серьезно. И я не чувствую, что меня подозревают больше, чем прежде», – добавил он.

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