Вероника Степанова: «Без нас популярность лыжных гонок в Норвегии упадет. А вы, дорогие соперники, как зомби повторяете, что нас допускать нельзя?»

Олимпийская чемпионка в эстафете считает, что из-за отсутствия российских лыжников на международной арене популярность лыжных гонок будет падать.

«Пожертвовала сном на «тихом часу» сегодня ради статьи в VG. Не могла пройти мимо: «Эксперты с мрачным прогнозом: лыжные гонки теряют свою привлекательность для норвежцев».

Дядя-эксперт говорит, что у них в лыжных гонках сейчас гораздо меньше заметных личностей, чем 5-10 лет назад, а в других видах спорта таких прибавилось. Соответственно, народ все меньше смотрит лыжные гонки, все больше пустующих мест там, где могла бы быть реклама спонсоров... Не мне судить, кто там в Норвегии популярнее: Клэбо, Холанд или братья Ингебригтсен, но одна вещь для меня очевидна.

Одна из основных ваших проблем – потенциальное отсутствие главных соперников на международных стартах. Если сейчас плохо смотрят лыжные гонки – то кто же смотреть будет, если там не будет Большунова, Непряевой, Устюгова и Ступак? Да и меня с моей привычкой комментировать слова и поступки норвежцев.

Норвежские медиа годами из нас делали главных оппонентов. Каждое слово, каждый поступок Саши Большунова – это всегда колонка и комментарии экспертов на 5000 знаков без пробелов. Логика подсказывает, что без нас популярность лыжных гонок в Норвегии упадет еще на 25%, как в прошлом сезоне. А вы, дорогие соперники, как зомби повторяете, что нас допускать на старты нельзя? Ну-ну, удачи!» – написала Степанова.