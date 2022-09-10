Юрий Бородавко: «На гонках в России Большунову достаточно одного ускорения, чтобы выиграть 30-40 секунд и не париться. Это понижает его скоростную выносливость»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова, рассказал, как на выступлении его подопечного сказывается отсутствие международных стартов.

«В России на гонках, особенно на масс‑стартах, ему достаточно было сделать одно ускорение за два километра, чтобы выиграть 30-40 секунд и больше не «париться». Это в общем уровне понижает его скоростную выносливость на соревнованиях.

Чтобы вернуться на этот уровень, должно пройти определенное время. Поэтому нас ждут достаточно тяжелые времена», – сказал Бородавко.

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