Юрий Бородавко: «На гонках в России Большунову достаточно одного ускорения, чтобы выиграть 30-40 секунд и не париться. Это понижает его скоростную выносливость»

, тренер трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам , рассказал, как на выступлении его подопечного сказывается отсутствие международных стартов.

«В России на гонках, особенно на масс‑стартах, ему достаточно было сделать одно ускорение за два километра, чтобы выиграть 30-40 секунд и больше не «париться». Это в общем уровне понижает его скоростную выносливость на соревнованиях.

Чтобы вернуться на этот уровень, должно пройти определенное время. Поэтому нас ждут достаточно тяжелые времена», – сказал Бородавко.