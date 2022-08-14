Юрий Бородавко: «Большунов, Непряева и Ступак вчера присоединились к группе на сборе в Терсколе и тогда же успели потренироваться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что , и присоединились к команде на сборе в Терсколе.

Лыжники пропустили начало сбора из-за церемонии вручения государственных наград олимпийским чемпионам Пекина-2022.

«Все трое еще вчера присоединились к группе на сборе в Терсколе и тогда же успели потренироваться. А сегодня они начали делать работу согласно своим планам подготовки. Тренировки двухразовые, воскресенье – разгрузочный день. У всех все по-разному, сегодня – кросс и волейбол, команды были смешанные», – сказал Бородавко.

Сбор группы Бородавко в Терсколе продлится до 31 августа.