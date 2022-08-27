Юрий Бородавко: «К 9 сентября Большунов присоединится к команде в Тюмени. Может быть, он отправится туда гораздо раньше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов присоединится к команде на сборах.

Сегодня у лыжника родилась дочь.

«Сразу же набрал Саше и поздравил его с рождением дочери, буквально через 15 минут. Мы его все поздравили и всей командой пожелали всей его семье и новорожденной всего наилучшего.

Что касается тренировок, он не переставал тренироваться, просто делал это дома. Он поддерживал свою супругу, это его прямой долг. Слава богу, что все прошло хорошо.

К 9 сентября он присоединится к команде в Тюмени, может быть, он отправится туда гораздо раньше», – сказал Бородавко.

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