Юрий Бородавко: «К 9 сентября Большунов присоединится к команде в Тюмени. Может быть, он отправится туда гораздо раньше»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов присоединится к команде на сборах.
Сегодня у лыжника родилась дочь.
«Сразу же набрал Саше и поздравил его с рождением дочери, буквально через 15 минут. Мы его все поздравили и всей командой пожелали всей его семье и новорожденной всего наилучшего.
Что касается тренировок, он не переставал тренироваться, просто делал это дома. Он поддерживал свою супругу, это его прямой долг. Слава богу, что все прошло хорошо.
К 9 сентября он присоединится к команде в Тюмени, может быть, он отправится туда гораздо раньше», – сказал Бородавко.