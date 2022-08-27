Юрий Бородавко: «К 9 сентября Большунов присоединится к команде в Тюмени. Может быть, он отправится туда гораздо раньше»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, когда трехкратный олимпийский чемпион присоединится к команде на сборах.

Сегодня у лыжника родилась дочь.

«Сразу же набрал Саше и поздравил его с рождением дочери, буквально через 15 минут. Мы его все поздравили и всей командой пожелали всей его семье и новорожденной всего наилучшего.

Что касается тренировок, он не переставал тренироваться, просто делал это дома. Он поддерживал свою супругу, это его прямой долг. Слава богу, что все прошло хорошо.

К 9 сентября он присоединится к команде в Тюмени, может быть, он отправится туда гораздо раньше», – сказал Бородавко.