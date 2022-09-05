Олимпийский чемпион в лыжной эстафете высказался о возможном отсутствии призовых на внутрироссийских стартах.

«Я не знаю, меня все устраивает. Я получаю зарплату и готов бегать за медальки — то, что и делал раньше.

Скажу за себя, я не особо много потерял, я не так часто был на подиуме в Кубке мира и не так много зарабатывал, чтобы плакаться, что останусь без денег.

Если будут спонсоры, то это, конечно, здорово, но это не самоцель для меня», — сказал Спицов.

Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»