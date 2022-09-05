Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Денис Спицов высказался о возможном отсутствии призовых на внутрироссийских стартах.
«Я не знаю, меня все устраивает. Я получаю зарплату и готов бегать за медальки — то, что и делал раньше.
Скажу за себя, я не особо много потерял, я не так часто был на подиуме в Кубке мира и не так много зарабатывал, чтобы плакаться, что останусь без денег.
Если будут спонсоры, то это, конечно, здорово, но это не самоцель для меня», — сказал Спицов.
Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»