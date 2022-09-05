Денис Спицов об инциденте на сборе: «Меня женщина подрезала. Остановилась, начала кричать: «Я сейчас вызову полицию, вы тут ездите по дороге»

Олимпийский чемпион в эстафете рассказал об инциденте во время сбора в Кабардино-Балкарии.

«Меня женщина подрезала. Остановилась, начала кричать: «Я сейчас вызову полицию, вы тут ездите по дороге».

Мы ехали по обочине, она нас подрезала. Был контакт, то есть она палку мою зацепила, а потом начала кричать. В итоге мы едем дальше, а нас патрульная машина останавливает, якобы женщина кричала, хотела заявление написать.

Инспекторы говорят: «Это ее дорога». Я показываю им на белую разметку около обочины и что мы идем за ней. Кому мы мешаем? А нам отвечают, что она где хочет, там и едет.

Я не понимаю, в чем проблема объехать человека, который двигается по обочине. Да, коньком мы чуть большую часть дороги занимаем, но видно, что дорога свободная в обе стороны и можно нас объехать. А они пытаются подрезать и показать всем видом свое недовольство, будто мы делаем что‑то неправильное», — сказал Спицов.