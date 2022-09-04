Легков, Спицов, Степанова и Сорина пробежали эстафету на Пермском марафоне по легкой атлетике

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Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис Спицов поучаствовали в Пермском марафоне по легкой атлетике.

У каждого из лыжников был свой состав из четырех человек в эстафете – каждый из них бежал дистанцию по 10 550 м.

Команда Спицова финишировала шестой (2 часа 14 минут 17 секунд). Следом расположились команды Легкова (2.47,16), Сориной (2.49,01) и Степановой (2.53,44).

Как сообщает «Р-Спорт», Сорина пробежала свой отрезок дистанции за 27 минут 2 секунды, Степанова – за 28,47, Легков – за 32,58, Спицов – за 33,39.

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