Вяльбе об участии Большунова в соревнованиях по гребле: «Должно получиться, руки сильные. Мы ведь по большому счету тоже гребем»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) гребля на байдарках и каноэ ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе положительно отнеслась к идее участия Александра Большунова в турнире по гребле.

Большунова пригласили организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. 

«Хорошая инициатива, всячески поддерживаю и буду болеть за Сашу. Пусть пробует. В целом у него должно получиться, ведь мы по большому счету тоже гребем. Руки точно сильные.

Были примеры, когда лыжники выступали на Олимпийских играх еще и в гребле. Например, Катержина Нойманова из Чехии. Так что почему бы и нет», – сказала Вяльбе.

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные