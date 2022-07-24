Вяльбе об участии Большунова в соревнованиях по гребле: «Должно получиться, руки сильные. Мы ведь по большому счету тоже гребем»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе положительно отнеслась к идее участия в турнире по гребле.

Большунова пригласили организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко.

«Хорошая инициатива, всячески поддерживаю и буду болеть за Сашу. Пусть пробует. В целом у него должно получиться, ведь мы по большому счету тоже гребем. Руки точно сильные.

Были примеры, когда лыжники выступали на Олимпийских играх еще и в гребле. Например, Катержина Нойманова из Чехии. Так что почему бы и нет», – сказала Вяльбе.

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском.