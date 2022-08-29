Большунов о том, какие виды спорта хотел бы попробовать: «Играю в теннис, даже дома сделал небольшой корт. Также можно в гольф»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который принял участие в турнире по гребле на байдарках и каноэ, рассказал, в каких еще видах спорта хотел бы попробовать себя.
– Какие виды еще хотите попробовать?
– Я играю в теннис. Даже дома сделал небольшой корт. Также можно в гольф. В гольф я играл с отцом, когда приезжал к нему в деревню.
– То есть Тарпищеву и главе ассоциации гольфа нужно звать вас, как это делал Юрий Постригай?
– Не знаю, ха-ха.
– Вы заняли сегодня пятое место. Может, стоит остаться в гребле, чтобы стать первым?
– Когда Постригай сказал мне, что дистанция 200 метров, я сразу сказал, что не пойду ее. Это несерьезно, давайте хотя бы 10 километров.
Да если бы сегодня гонялись один километр, результат был бы другой.
– 200 метров пусть Клэбо гребет?
– Да.
– Какие дальше планы? Поедете на сбор в Тюмень?
– Да, поеду. Просто сейчас реально была необходимость остаться, была неопределенность по срокам (рождения ребенка).
Думал, что останусь на пару дней, а получилось подольше. Все‑таки сборы и рождение ребенка несравнимы, – сказал Большунов.
Команда Большунова стала пятой в шоу-заезде на Кубке братьев Агеевых по гребле