Клэбо о Холанде в АПЛ: «Он превосходит все ожидания. Для Норвегии это прекрасный маркетинг на международном уровне»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо оценил игру Эрлинга Холанда в футбольной АПЛ.

Сейчас в активе Холанда 9 голов после 5 матчей турнира. Накануне форвард «Манчестер Сити» отметился хет-триком в матче с «Ноттингем Форест» (6:0).

«То, что Холанд сделал и продолжает делать в Англии, – просто потрясающе. Было огромное давление из-за ожиданий, однако он более чем превосходит все ожидания. Высший класс, тут все просто и ясно.

Он показывает неимоверную стабильность. Это, в том числе последний хет-трик, колоссальные спортивные достижения. А еще это прекрасный маркетинг для Норвегии на международном уровне. Пусть так и продолжается», – сказал Клэбо.

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