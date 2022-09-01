Бессмертных о словах Клэбо про отстранение России: «Возможно, лыжники прислушаются и подумают: «Нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово»

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Российский лыжник Александр Бессмертных отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Если бы это сказал какой-то высокопоставленный чиновник, тогда можно было бы относиться к подобному заявлению по-другому. Но Клэбо высказался просто как лыжник.

Он, безусловно, понимает, что в последние годы конкуренция складывалась между ним и Александром Большуновым, а без нашего лыжника ему просто неинтересно будет бегать. Я думаю, любой на его месте по спортивному принципу высказался бы так же.

Политика есть политика, но спорт и жизнь – это другое. И лишать себя частички этой жизни не есть хорошо. Ты ведь бегаешь для того, чтобы доказать, что лучший в мире, а когда всех соперников отстранили и не с кем состязаться, жизнь атлета в какой-то мере теряет смысл.

Это лишь мнение одного человека, и что бы он ни говорил, политика из-за этого, скорее всего, не изменится. Возможно, другие лыжники, которые его уважают, прислушаются и подумают: «Если уж Клэбо так говорит, то нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово, что он думает.

Если даже европейским бизнесменам ставят препоны, рушат бизнес и не дают вести дела с Россией, то что уж говорить о простом спортсмене. Кроме того, европейские правительства запрещают выдачу россиянам шенгенских виз. И даже если наших лыжников пригласят на Кубок мира, то их могут просто не пустить в страну без «шенгена». Так что очень много политических моментов, которые невозможно разрешить лишь благодаря словам одного Клэбо», – сказал Бессмертных.

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