Бурман об отстранении российских лыжников: «Хорошо, что такое решение принято. Трудно представить, что они выйдут на старт следующего сезона»

Шведский лыжник одобрил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации.

«В моем мире очень хорошо, что такое решение было принято. Что позицию по России обозначили всеми возможными способами», – сказал Бурман.

Также он поделился мнением о подписи «СССР 1980 год» в посте с фотографиями в ретро-экипировке.

«Я удивился, увидев это. В моих глазах это очень странно. Нужно же понимать, что в такие времена не стоит писать нечто подобное. Или этим Большунов хотел что-то сказать? Не знаю, надеюсь, что нет», – отметил лыжник.

Кроме того, Бурман прокомментировал пост о решении отстранить российских лыжников.

– Могу понять, что кто-то почувствует себя исключенным. Но в то же время… К сожалению, кто-то в этом случае пострадает, но это ничто, если рассматривать это в перспективе страданий других людей.

– Россия отстранена до конца этого сезона. Как думаешь, каким будет следующий сезон?

– Невозможно знать. Но… Трудно предположить, что они выйдут на старт, когда в ноябре мира начнется в Руке, – добавил Бурман.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум