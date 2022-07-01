Большунов о том, что норвежские лыжники тренируются с его портретом: «Приклеить портрет Клэбо? Да, работа пойдет мощнее, но я не буду, потому что уважаю соперников»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что некоторые норвежские лыжники используют его портрет для мотивации на тренировках.

Сейчас Большунов готовится к сезону в Архангельской области.

«Пока все устраивает, но в тренировочном процессе не все получается, Аня (Большунова) приехала и стало лучше. До этого какие-то тренировки не получались. Все-таки нужно найти мотивацию и сконцентрироваться на работе, понимать, для чего все делать. Понимание приходит, тренировки проходят плодотворно.

Меня подстегивают ребята, и самому нельзя топтаться на месте. Если выходишь, нужно доказывать и подниматься на ступеньку, шагать дальше вверх, не останавливаться на достигнутом. Надеюсь, что соревнования состоятся и мы будем участвовать в международных стартах. Вся подготовка идет к этому, рассчитываю выступать только с сильнейшими лыжниками.

Норвежцы частенько вешают мой портрет для мотивации. Приклеить портрет Клэбо на мяч, который бросал на землю? Да, работа пойдет мощнее, но я так делать не буду, потому что уважаю соперников и не собираюсь их боксировать или кидать в них дротики», – сказал Большунов.

Тренер норвежских дистанционщиков Носсум: «Мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить»